Cittadella, Venturato: "Meritavamo di essere 3-0 dopo mezzora. Paghiamo grosse ingenuità"

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, ha analizzato la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo dell'Ascoli. Queste le sue parole riportate da Triveneto Goal: “Credo che la partita dopo trenta minuti avrebbe dovuto essere 3-0 per noi, abbiamo giocato un grande calcio creando grandi occasioni e ci è mancata la lucidità di andare in vantaggio. È un difetto che ci portiamo dietro e su cui dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo subito gol in modo ingenuo. Credo che terminare il primo tempo sul 2-0 per l’Ascoli è veramente clamoroso. Il risultato non mi piace, ma dobbiamo accettarlo. La partita col Venezia è importante anche al di là del posizionamento finale".

Sulle condizioni di Iori, uscito precocemente dal campo dopo aver preso una botta alla testa.

"Iori sta un po' meglio, gli gira la testa e sembra non ci sia niente di grave".

Sui numeri della partita.

"Falsano tutto quello che hai fatto, non posso accettare che non venga sottolineato quanto abbiamo creato nel primo tempo. Dobbiamo mantenere quella fame che è importante avere. Pensiamo a giocarci la partita col Venezia, poi penseremo ai playoff. Buttiamo via i risultati con grosse ingenuità che poi si ripercuotono sul nostro andamento e sulla classifica".