Cittadella, Venturato: "Nelle ultime tre gare ho visto grande coesione". Convocati, rientrano in tre

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato domani sera, nel recupero della 5^ giornata contro la Reggiana, tornerà in panchina dopo tre gare saltata a causa del Covid-19 e in conferenza stampa parla della situazione in casa veneta che sta lentamente rientrando: “Sto bene e fortunatamente il tampone di stamattina è negativo, per quanto riguarda i calciatori si sono negativizzati Cassandro, Mastrantonio, Maniero, Benedetti, Frare e Ghiringhelli , mentre rimangono positivi Bassano, Gorini e Marchetti. Cissé e Cassandro sono negativi, ma attendono l’idoneità per poter essere convocati. Qualcuno è più avanti degli altri, ma quelli che ho convocato sono tutti a disposizione e valuterò come schierarli e per quanto tempo. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Non dobbiamo pensare alla classifica, ma solo alla partita, alla prestazione e alla ricerca di un risultato positivo. Sarà un incontro difficile, contro una squadra che gioca, ha idee e anche elementi bravi. Nelle scorse tre partite ho visto la capacità da parte del gruppo e dello staff straordinaria e i risultati sono venuti. Si è vista la coesione del gruppo e la professionalità dei giocatori e di chi lavora con me e per questo voglio elogiarli. Il Covid? Ho cercato di restare sereno, fortunatamente a parte un giorno e mezzo di febbre a metà dicembre e un po' di tosse non ho avuto problemi gravi che mi abbiano fatto preoccupare anche se speravo di potermi negativizzare prima”.

Sono 22 i giocatori convocati per la sfida in terra emiliana con Ghiringhelli, Maniero e Pavan che tornano a disposizione mentre Cassandro e Cissè attendono il via libera dopo essersi negativizzati. Ancora sette i granata positivi al COVID-19 ( 4 giocatori e 3 componenti dello staff). Questa la lista completa:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli

Centrocampisti: Iori, Proia, D'Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan, Awua

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Grillo, Tavernelli, Ogunseye