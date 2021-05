Cittadella, Venturato: "Per la semifinale di ritorno rientra Tavenerlli". I convocati per il Monza

Atto secondo di Monza-Cittadella, con la semifinale playoff di ritorno che si giocherà domani.

Cittadella forte del risultato dell'andata, 3-0, ma la gara in terra brianzola è piena di insidie, come ha sottolineato in conferenza stampa mister Roberto Venturato, che ha poi anche parlato degli uomini a disposizione per il match: "Non ci sono Adorni e Branca, squalificati e Benedetti che non è a disposizione. Rientra Tavernelli".

Questa mattina la rifinitura, nel pomeriggio la partenza per il ritiro in Brianza.

Ecco l'elenco dei 22 convocati:

PORTIERI: Kastrati, Maniero

DIFENSORI: Camigliano, Cassandro, Donnarumma, Frare, Ghiringhelli, Perticone, Smajlaj

CENTROCAMPISTI: D'Urso, Gargiulo, Iori, Mastrantonio, Pavan, Proia, Vita

ATTACCANTI: Baldini, Beretta, Ogunseye, Rosafio, Tavernelli, Tsadjout.