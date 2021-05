Cittadella, Venturato: "Possiamo dire la nostra. Contro il Monza con la nostra identità"

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha commentato la vittoria contro il Brescia e la qualificazione alle semifinali playoff contro il Monza: "La partita è stata difficile come tutte le partite importanti come questa. Siamo riusciti a vincere, grande merito a questo gruppo. Possiamo dire la nostra in questi playoff e oggi lo abbiamo dimostrato. Ho cercato di tenere tutti sulla corda, facendo disputare partite a tutti in modo da farsi trovare pronti. Con tante partite ravvicinate è importante che i giocatori stiano bene fisicamente e mentalmente. Beretta è uscito per un problema muscolare, speriamo non sia grave ma sono preoccupato".

Proia non è più una sorpresa. Dietro le punte è il suo ruolo ideale?

"Federico ha qualità e inserimento verticale. Può fare la mezzala, sa tener palla e ha anche una discreta tecnica. Può giocare anche da trequartista, poi dipende dalle caratteristiche degli avversari".

Ora si fa dura e sfiderete una delle grandi favorite quale è il Monza

"Partita difficile. Loro sono costruiti per vincere, hanno giocatori importanti e di qualità. Sarà un test impegnativo ma ce la giocheremo fino in fondo con la nostra identità":