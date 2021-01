Cittadella vs Covid-19: confermate tre negatività. I positivi rimangono ora dieci

vedi letture

La sfida contro l'Entella è alle porte, ma il Cittadella è ancora alle prese con le scorie del Covid-19 che ha colpito la squadra. A ogni modo, buone notizie in merito, perché, come ha riferito il club, questa sera il gruppo squadra si è sottoposto a tamponi rapidi (come previsto dal protocollo) e gli esami hanno dato tutti esito negativo.

Non solo: i tamponi molecolari di controllo effettuati nei giorni scorsi hanno confermato la negatività di Amedeo Benedetti, Domenico Frare e del preparatore atletico Andrea Redigolo, che sono a tutti gli effetti rientrati a disposizione e a lavoro col resto della squadra.

Gli altri tesserati ancora positivi (7 giocatori e 3 componenti dello staff), invece, si sottoporranno a tampone molecolare di controllo nella giornata di lunedì 4 gennaio.