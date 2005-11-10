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Colpo d'esperienza in mezzo al campo per il Modena: ha firmato Gaston Brugman

Colpo d'esperienza in mezzo al campo per il Modena: ha firmato Gaston Brugman TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:54Serie B
Il centrocampista classe '92 ha firmato per un anno con opzione. Lo scorso anno aveva giocato per sei mesi al Pescara

Colpo d'esperienza e qualità in mezzo al campo per il Modena che si assicura le prestazioni dell'uruguayano Brugman svincolatosi dopo gli ultimi sei mesi al Pescara. Di seguito la nota degli emiliani:

"Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gaston Brugman, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

Centrocampista uruguaiano di esperienza e qualità, arriva in gialloblù dopo un percorso importante tra Italia, Spagna e Stati Uniti. Dieci anni dopo Pablo Granoche, un calciatore uruguaiano torna così a vestire la maglia del Modena.

Nato a Rosario, in Uruguay, il 7 settembre 1992, cresce calcisticamente tra Estudiantes de Rosario, Peñarol ed Empoli, club con cui completa il percorso giovanile dopo il trasferimento in Italia a 15 anni, e debutta tra i professionisti in Serie B proprio contro i canarini, il 5 marzo 2011.

Nel 2012 passa al Pescara in Serie A, e nel gennaio 2013 viene ceduto in prestito al Grosseto, dove prosegue il percorso in cadetteria. Rientrato in Abruzzo, trova spazio e continuità con la maglia biancazzurra. Nel 2015 si trasferisce al Palermo, con cui debutta in Serie A. Successivamente torna al Pescara, dove resta per tre stagioni, di cui una nella massima serie.

Nel 2019 approda al Parma, con cui disputa due stagioni in Serie A, prima dell’esperienza in Spagna con il Real Oviedo. Nel 2022 si trasferisce negli Stati Uniti, ai Los Angeles Galaxy, dove conquista la MLS Cup 2024 venendo nominato miglior giocatore della competizione. Nel 2025 resta in MLS e veste la maglia del Nashville SC, con cui arricchisce ulteriormente il proprio palmarès vincendo la Lamar Hunt U.S. Open Cup lo scorso dicembre. Conclusa la stagione in America, a gennaio è tornato in Italia, per disputare il girone di ritorno con il Pescara".

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