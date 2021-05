Como, dopo la promozione si pensa al mercato. Il sogno è Balotelli, già cercato un anno fa

Dopo la promozione in Serie B in casa Como è tempo di pensare al mercato. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club lariano sogna un grande colpo per l'attacco: Mario Balotelli. L'attaccante, attualmente in forza al Monza con cui è in lotta per la promozione in Serie A, era stato già cercato lo scorso anno con tanto di incontro fra la dirigenza e l'entourage del giocatore senza però che si arrivasse a un accordo. Ora però, con la conquista della Serie B, le cose potrebbero andare diversamente con la proprietà indonesina dei fratelli Hartono pronta a portare in riva al lago il classe '90 qualora non rinnovasse con i brianzoli. Il contratto di balotelli infatti scadrà a fine stagione e il rinnovo scatterà solo se ci sarà fra le parti “reciproca soddisfazione” (Galliani dixit).