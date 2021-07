Como, le prime parole di Varnier: "Società seria e organizzata. Felice di essere qui"

Il neo difensore del Como Marco Varnier ha rilasciato una breve dichiarazione al sito del club lariano dopo la firma sul contratto che lo legherà per questa stagione ai lombardi: “Sono molto felice di poter iniziare questa nuova esperienza qui a Como, la società mi ha voluto fortemente e questo non può che rendermi orgoglioso, ho trovato un ambiente che crede in me e nelle mie qualità. - continua Varnier - Ho seguito il Como la scorsa stagione e ho visto un gruppo veramente unito che è riuscito anche a superare alcuni momenti di difficoltà. Questo secondo me è un valore aggiunto incredibile che alla lunga può essere determinante. Inoltre, ho trovato una società serie e organizzata, un bel progetto con tutti i presupposti per fare bene”.