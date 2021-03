Cosenza, Crecco: "Non viviamo un buon momento, ma andremo a Salerno per fare risultato"

L’esterno del Cosenza Luca Crecco ha parlato della sfida contro la Salernitana in programma sabato prossimo: “Non stiamo vivendo un buon momento, soprattutto sul piano dei risultati, contro il Frosinone non abbiamo giocato male, ma abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. Ora andremo a Salerno per un partita importantissima, ma finora stiamo andando meglio fuori che in casa. Ci spiace aver vinto così poco fra le mura amiche, ma senza tifosi la differenza non si avverte. Siamo convinti che la salvezza passi dalle sfide interne, ma ovviamente non ci tireremo indietro nemmeno a Salerno perché vogliamo uscire presto da questa situazione magari partendo da una vittoria coi campani. - continua Crecco a Tuttosalernitana.com - In passato fu vicino alla Salernitana, ma la trattativa non si concretizzò e feci altre scelte. Non so come mai ci sia questa ostilità nei confronti dei laziali e mi pare riduttivo parlare di scarti della Lazio prestati alla Salernitana. Però posso capire il pensiero dei tifosi. Lotito? Ho un ottimo ricordo del presidente e ho speso sempre parole d'elogio nei suoi confronti. Siamo andati d'accordo durante l'esperienza alla Lazio, sa fare bene il suo mestiere".