Ufficiale Cosenza, ecco lo staff del duo Belmonte-Tortelli: Portanova collaboratore tecnico

Scenderà in campo alle ore 15:00 il Cosenza, che se la vedrà con il Modena allo stadio 'Alberto Braglia' in occasione della sfida valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI per leggere le formazioni ufficiali del match): gara che segnerà l'esordio del duo Nicola Belmonte-Pierantonio Tortelli sulla panchina rossoblù, a seguito dell'esonero del precedente tecnico Massimiliano Alvini.

Fino a questo momento, non era stato ufficializzato l'intero staff dei nuovi allenatori, con Tortelli chiamato a coadiuvare il collega in quanto possessore del patentino Uefa B per allenare in categoria, ma il club ha provveduto poco prima del match a farlo: nel comunicato, si trova conferma di quanto già era emerso, ovvero che Daniele Portanova è tra i collaboratori tecnici.

Di seguito, la nota della società, diffusa anche a mezzo social:

"Il Cosenza Calcio comunica la composizione dello staff che affianca Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte alla guida della squadra rossoblù. Daniele Portanova e Danilo Angotti sono i collaboratori tecnici, Antonio Fischetti è l’allenatore dei portieri che si avvale della presenza di Francesco Spingola, mentre Claudio Giuntoli ricopre il ruolo di Preparatore atletico coadiuvato da Giuseppe Ruffolo e Giuseppe Managò per il recupero infortuni. Completano lo staff i Match analyst Alessandro Imbrogno ed Emilio Scola".