Cosenza, le scuse di Schiavi: "Non siamo riusciti nell'impresa. Potevo dare di più"

vedi letture

Attraverso una Instagram Stories il difensore del Cosenza Raffaele Schiavi ha espresso tutta la propria delusione per la retrocessione in Serie C chiedendo scusa alla piazza per come sono andate le cose: “Ci ho messo vari giorni per metabolizzare anche perché nella mia vita non ho mai perso. Come in tutte le cose c’è sempre una prima volta. Scusa Cosenza, scusa perché questo popolo merita la Serie B più di chiunque altra società. Scusa perché con la mia esperienza potevo dare di più (in allenamento ho mostrato sempre di essere al 100%…). - scrive il centrale - Nel calcio si vince e si perde come in tutti gli sport e ahimé quest’anno non siamo riusciti nell’impresa (ma non starò qui ad elencare cosa non è andato). Ho conosciuto tante brave persone e questo è il mio più grosso rammarico. Come in tutte le cose da quando gioco ci metto la faccia, spero che possiamo ritornare dove meritate al più presto”.