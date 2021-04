Cosenza, lo scontro salvezza con l'Ascoli si avvicina: i convocati di mister Occhiuzzi

Una sfida che può valere un tassello in più verso la salvezza quella che domani attende il Cosenza, impegnato nel match contro l'Ascoli in occasione della 31^ giornata del campionato di B. Vigilia senza conferenza di mister Roberto Occhiuzzi, ma con la lista dei convocati resa nota dal club: out gli infortunati Bittante, Ba e Mbakogu, mentre è a disposizione l'attaccante Sueva, che al rientro dell'esperienza con la nazionale della Repubblica Dominicana ha superato i protocolli previsti per il Covid-19.

Ecco l'elenco dei 24:

PORTIERI: Falcone, Matosevic, Saracco

DIFENSORI: Antzoulas, Bouah, Corsi, Idda, Ingrosso, Legittimo, Schiavi, Tiritiello, Vera

CENTROCAMPISTI: Bahlouli, Crecco, Gerbo, Kone, Petrucci, Sciuadone, Tremolada

ATTACCANTI: Carretta, Gliozzi, Sacko, Sueva, Trotta.