Cosenza, Occhiuzzi: "Mbakogu è sereno e sta bene. Petre via? Una sconfitta per me"

Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi in vista della sfida contro la SPAL ha parlato del mercato appena chiuso soffermandosi soprattutto su Mbakogu e sull'addio di Adrian Petre, prossimo a tornare in Romania: “Sta bene con la testa e questo è fondamentale, ha trovato compagni di squadra che lo stimano, una società che ha grande fiducia in lui e una tifoseria che lo attende con ansia e lui è felice di tutto questo. Quando vedo un giocatore col sorriso mi fa piacere e ora stiamo lavorando per inserirlo nei meccanismi della squadra. In questo mercato sono arrivati giocatori di qualità, che conoscono il campionato e ci daranno qualcosa di più. Petre? Ci abbiamo provato, è un ragazzo eccezionale che ha cercato di dare il massimo, ma non è andata e probabilmente la colpa è anche mia che non sono riuscito a tirare fuori il meglio da lui. Sono certo che dimostrerà i suo valore, evidentemente si tratta di una sconfitta anche per me. - continua Occhiuzzi – Abbiamo affrontato questa settimana sulla falsa riga dell’inizio di stagione e delle ultime della passata con l’obiettivo di preparare tutta la rosa al meglio per poter scegliere di volta in volta la rosa migliore. Serve la massima competizione interna perché solo così cresce sia il fisico sia la mente dei giocatori che devono sentirsi tutti pronti a scendere in campo col coltello fra i denti”.