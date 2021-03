Cosenza, Occhiuzzi non cerca alibi: "Sconfitta meritata. Presi due gol su calcio piazzato"

Al termine del match perso 2-0 contro il Brescia, il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha commentato: "Una sconfitta meritata, più che il primo tempo il problema è stato il secondo. Mi fa arrabbiare aver preso gol subito su calcio piazzato, perché nella prima frazione abbiamo giocato in fase di studio da entrambe le parti. Ci sta in un turno infrasettimanale contrapporsi con moduli a specchio. Poi dopo il gol e l’espulsione la gara è stata condizionata - riporta TifoCosenza.it -. Il sistema delle marcature è stato sempre lo stesso. Sui calci piazzati marchiamo a uomo, sono dei duelli che o li vinci o li perdi. La prestazione è stata sotto tono, questo è uno schiaffo che fa male, bisogna subito tramutarlo in positività per la prossima gara. Più che debito di ossigeno, dopo un primo tempo sotto ritmo, sono stati fondamentali i dettagli: un errore in marcatura e una palla persa hanno portato ai gol del Brescia. Quello che mi fa arrabbiare è non imporre il gioco, è qualcosa che voglio al di là dei moduli. Questi vanno interpretati diversamente ma a prescindere da questo, quando ti fanno male devi reagire e al più presto. Nella prossima gara dobbiamo mettere in campo questa rabbia".