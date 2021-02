Cosenza, Occhiuzzi: "Prendiamo per buono il punto, ma serve vincere"

vedi letture

Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 1-1 al "San Vito-Marulla" contro la Spal. Queste le sue parole riprese da TifoCosenza: "C'è rammarico perché avremmo dovuto chiudere la partita nel primo tempo. La Spal, com'è normale che sia, ha poi cominciato a forzare e ci ha messo alle corde: abbiamo sofferto nella parte centrale della ripresa, poi nel finale i ritmi si sono abbassati e ci siamo anche allungati. Per vincere serviva maggiore attenzione sul calcio d'angolo che ha portato al loro pareggio: sulla spizzata si è persa la marcatura, sono situazioni in cui ognuno ha un compito ben preciso e bisogna stare molto attenti. Le vittorie sono necessarie, ma prendiamo per buono questo punto contro una squadra di alta classifica. Siamo consapevoli di dover lottare per vincere e stiamo lavorando per questo, la squadra è battagliera ad ogni match e propone sempre un buon gioco".

Sui nuovi arrivati: "La loro condizione crescerà col passare del tempo, si sono subito integrati molto bene. La squadra ha voglia di risalire la classifica".