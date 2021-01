Cosenza, pressing su Trotta. Si punta a chiudere nei prossimi giorni

vedi letture

L’avventura lusitana di Marcello Trotta potrebbe essere ai titoli di coda con il ritorno in Serie B dell’attaccante. Il classe ‘92 avrebbe infatti trovato l’accordo con il Cosenza che, come riporta Tuttofrosinone.com, punta a chiudere la trattativa nei prossimi giorni per potenziare il proprio reparto offensivo. Trotta in questi mesi al Famalicao ha collezionato appena 8 presenze con un solo gol all’attivo.