Cosenza, tegola in difesa: si ferma Bittante. Per lui problema al legamento crociato

Tegola in difesa per il Cosenza, che dovrà fare a meno, per un dato periodo, di Luca Bittante, uscito malconcio dalla gara contro il Pordenone. Dopo l'infortunio, come riferisce il club, il giocatore "è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato l’interessamento del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Le condizioni del difensore rossoblù saranno valutate nei prossimi giorni, per stabilire le idonee terapie, il percorso riabilitativo e i tempi di recupero".