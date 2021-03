Cremonese, anno nuovo, Ciofani nuovo: nessuno come lui in Serie B nel 2021

Dopo una stagione e mezzo abbastanza deludente a livello realizzativo il nuovo anno ha portato in dono alla Cremonese anche un nuovo e decisivo Daniel Ciofani. L’esperto centravanti infatti in questi primi due mesi ha messo a segno ben otto reti in nove gare, andando in bianco solo in due occasioni contro Cittadella e Lecce. Nessuno ha fatto meglio di lui nel 2021 in cadetteria, ma è il netto cambio di passo dell’attaccante a saltare agli occhi. Nella prima parte dell’anno infatti Ciofani aveva segnato appena una rete, pur avendo sempre giocato almeno uno spezzone di gara, arrivata solo a fine dicembre nella sfida contro il Pordenone. Per il classe ‘85 ora nel mirino c’è il podio della classifica cannonieri con Meggiorini, Diaw e Tutino che distano appena un gol.