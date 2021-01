Cremonese, Bisoli: "Se un giocatore non sta bene non lo rischio". I convocati per il Chievo

"In mattinata mi hanno avvisato che Alfonso ha un problema alla schiena quindi valuterò attentamente ogni scelta, ma sottolineo che ho a disposizione tre portieri che si sono sempre allenati bene. Inoltre anche il ruolo stesso del portiere nel corso degli anni è cambiato, le rotazioni vengono effettuate anche in Serie A. Tutti devono farsi trovare pronti: siccome si allenano bene non escludo nessuna soluzione. Ravanelli, Fiordaliso e Valeri hanno bisogno solo di riposo, quindi li recupereremo certamente. Gli unici infortuni muscolari che abbiamo avuto riguardano Deli, Fornasier e Buonaiuto: gli altri si sono fermati per motivi diversi, come Crescenzi. Ma è chiaro che se un giocatore non è al meglio io non mi sento di rischiarlo peggiorandone poi la situazione": così, nella conferenza stampa di presentazione al match, il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli.

Che ha poi diramato la lista dei convocati per il match contro il ChievoVerona: ai citati dal tecnico, si aggiungono gli attaccanti Ceravolo e Strizzolo.

Ecco l'elenco dei 22:

PORTIERI: De Bono, Volpe, Zaccagno

DIFENSORI: Bernasconi, Bia, Bianchetti, Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Castagnetti, Gaetano, Ghisolfi, Girelli, Gustafson, Nardi, Pinato, Schirone, Valzania

ATTACCANTI: Celar, Ciofani.