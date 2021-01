Cremonese, Braida vuole tentare il colpo Donadoni. Ma Pecchia resta il favorito

vedi letture

La Cremonese non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve sul nome del nuovo allenatore, anche se Fabio Pecchia appare nettamente il favorito. Ariedo Braida però, prima di puntare sull'ex Juventus U23, vuole fare un ultimo tentativo per un nome di grande spessore come quello di Roberto Donadoni che ha visto sfumare la possibilità di tornare al Parma nelle scorse ore. Come riferisce Tuttosport appare però difficile che l'ex ct possa accettare la corte dei grigiorossi