Cremonese, Carnesecchi: "La Serie B fa maturare. Le Nazionale? Spero sia il mio trampolino"

Protagonista nei match della fase a gironi dell'Europeo Under21 con l'Italia, tanto da essere considerato uno degli artefici principali della qualificazione azzurra ai quarti di finale, Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell'Atalanta oggi in prestito alla Cremonese in Serie B, si è raccontato nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport: "Il nostro girone non era semplice - spiega l'estremo difensore -. Contro i ciechi siamo stati sfortunati, poi è arrivata la Spagna. Una partita durissima. Abbiamo fatto un ottimo percorso con Nicolato, dobbiamo esserne orgogliosi. Europeo trampolino di lancio per la mia carriera? Me lo auguro, è stata un'esperienza unica. Ma ciò che conta è aver passato il girone".

Carnesecchi, poi, parla di Cremonese e della sua avventura in B: "L'esperienza a Cremona di quest'anno e quella a Trapani della stagione passata sono importanti. Stare in campo ti aiuta in esperienza, lucidità nelle scelte e maturità".

Infine domanda di prassi sull'idolo del giovane portiere romagnolo: "Sono vecchia scuola e dico Buffon. E' il mio professore, il mio esempio".