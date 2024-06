Ufficiale Cremonese, Contratto professionistico pluriennale per Stuckler, Agazzi e Basso Ricci

U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con i calciatori classe 2004 Federico Agazzi, Alberto Basso Ricci e David Gharabaghi Stückler per prolungare la loro permanenza in grigiorosso.

Il portiere Agazzi, fresco della promozione in Serie C conquistata con i milanesi dell’Alcione, ha sottoscritto con la Cremonese il suo primo contratto da professionista che avrà durata triennale.

Contratto triennale anche per l’attaccante Basso Ricci, con opzione per il prolungamento. Nel corso dell’ultima stagione Basso Ricci ha totalizzato 22 presenze con il Lumezzane tra campionato e Coppa Italia di Serie C, andando in gol una volta.

Accordo raggiunto anche con il capocannoniere della formazione Primavera, protagonista della cavalcata in campionato dei grigiorossi culminata con la vittoria del campionato: Stückler ha sottoscritto un contratto biennale con opzione sulla due successive stagioni.