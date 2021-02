Cremonese, Pecchia: "Col Frosinone serve giocare con il massimo dell'intensità". I convocati

"Quello che ho detto ai ragazzi fin dall'inizio è che per noi non dovrà più esistere giocare in casa o fuori casa, l'atteggiamento dovrà sempre essere lo stesso": esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia.

La formazione lombarda sarà impegnata domani, in occasione della 25^ giornata del campionato di B, contro il Frosinone: "Dobbiamo continuare a lavorare sulle nostre cose, il Frosinone ha una certa fisicità e due attaccanti forti, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, giocando per il massimo della posta in palio. Il mio compito è quello di far crescere la rosa, è vero c'è questa partita ma ci sarà poi l'infrasettimanale: in alcuni reparti siamo ridotti al minimo, adesso c'è però bisogno di tutti, quindi sta a me trovare le giuste vie. Non si deve pensare alle assenze, tutti hanno buone qualità: veniamo da buona settimana, abbiamo messo benzina e lavorato bene, ci sarà da giocare con il massimo dell'intensità. Buonaiuto dal 1'? Potrebbe essere una soluzione, è in continuo crescendo".

Conclude poi: "La classifica? Contro il Frosinone ci sono i tre punti in palio, pensiamo intanto a quello".

Spazio quindi all'elenco convocati: out Zaccagno, Coccolo, Crescenzi, Fornasier, Terranova e Valzania.

Di seguito la lista dei 22:

PORTIERI: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

DIFENSORI: Bianchetti, Fiordaliso, Ravanelli, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Gustafson, Nardi, Pinato

ATTACCANTI: Baez, Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo, Strizzolo.