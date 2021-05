Cremonese, Pecchia: "Sconfitta immeritata che non cambia il valore del nostro percorso"

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, ha analizzato la sconfitta per 1-0 rimediata sul campo della SPAL nell'ultima giornata di campionato. Queste le sue parole riportate da Cuore Grigiorosso: "Meritavamo di più, credo sia un po' il sunto di questa stagione, non solo di questo match. Faccio comunque i complimenti a tutti i ragazzi, anche coloro che ho utilizzato di meno. Dispiace uscire con una sconfitta, però prendiamoci quanto di buono fatto anche nel pomeriggio di oggi a Ferrara. A caldo mi risulta un ko che non cambia il valore del percorso, però mi fa rabbia perché non meritavamo di perdere assolutamente, sarebbe stato giusto almeno il pari. Complimenti ancora ai ragazzi, quando sono arrivato mi è stato chiesto di mantenere la categoria e ci siamo riusciti con grande qualità e merito".

La prestazione è stata comunque positiva.

"È stato uno dei primi obiettivi dare una precisa identità alla squadra, riconosciuta dai ragazzi. Il gruppo squadra ha lavorato sempre con grande voglia ed entusiasmo, il mio compito è stato agevolato. Anche oggi non posso dire nulla di come sono scesi in campo i ragazzi, e non era semplice contro questo avversario, per il clima e per il fatto di non aver avuto più motivazioni di classifica".

La squadra è cresciuta costantemente nel tempo.

"La nostra dev'essere un’evoluzione continua, solo così la squadra può crescere: poi arrivano le vittorie e talvolta le sconfitte. Non troppe perché poi quelle fanno male (sorride, ndr). Nell’ultimo periodo ci sono state gare ravvicinate, la squadra ha assunto più consapevolezza e si è raggiunta una forma migliore".