Cremonese, quattro portieri sono troppi: Alfonso è il maggior candidato alla cessione

vedi letture

Con l’arrivo di Marco Carnesecchi dall’Atalanta, che dovrebbe vestire i panni da titolare nei prossimi sei mesi, in casa Cremonese salgono a quattro i portieri in rosa. Decisamente troppi come sottolineato anche dal dg Braida che punta a cederne almeno uno da qui alla fine del mercato. Il maggiore indiziato per la partenza è Enrico Alfonso che finora ha avuto un rendimento altalenante venendo anche superato da Michele Volpe nelle ultime gare della gestione Bisoli. Dovrebbe essere l’ex Brescia – che ha il contratto in scadenza fra pochi mesi – a lasciare il club grigiorosso con Volpe e Andrea Zaccagno destinati invece a giocarsi il ruolo di dodicesimo alle spalle del neo arrivato. Lo riferisce Cuoregrigiorosso.it.