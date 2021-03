Cremonese, un componente dello staff positivo al Covid-19: la nota della società

vedi letture

In campo quest'oggi alle 14:00, per la sfida contro la Salernitana della 27^ giornata del campionato di B, la Cremonese, che stamani ha dovuto però fronteggiare un caso di positività al Covid-19.

Questa la nota della società:

"U.S. Cremonese comunica che durante una serie di controlli è stata evidenziata la positività al Covid-19 di un componente dello staff, immediatamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali. In ottemperanza alla normativa in materia e al protocollo in vigore, su indicazione dell’ATS di Cremona il gruppo squadra ha iniziato l’isolamento fiduciario con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento".