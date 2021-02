Da "fuori dai piani" ai 20 minuti contro la Cremonese. Pettinari può essere l'arma in più del Lecce

“Pettinari è in scadenza di contratto, non rientra più nei nostri piani. Fuori rosa? Non ho detto questo, ho detto solo che non rientra nei nostri piani”. Così parlava Pantaleo Corvino nella conferenza stampa di fine mercato. Parole che avevano fatto pensare, erroneamente, che il centravanti classe ‘92 fosse destinato a vivere la seconda parte di stagione da separato in casa guardando i compagni dalla tribuna. E invece nell’ultima gara di campionato, contro la Cremonese, Corini ha dovuto affidarsi a Stefano Pettinari negli ultimi minuti di gara per sostituire uno stremato Rodriguez.

Un scelta, dopo otto giornate in cui il calciatore non vedeva il campo, dovuta alla stanchezza di Stepinski e alla condizione ancora precaria di Yalcin - arrivato a gennaio per rinforzare il reparto offensivo-, che potrebbe aprire una nuova fase nella storia, mai decollata, fra Lecce e Pettinari con quest’ultimo che potrebbe rivelarsi un’arma in più per Corini da qui alla fine, pur consapevole che comunque vada a fine stagione sarà addio.