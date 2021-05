Dalla scampata retrocessione con il Livorno alla Serie A con l'Empoli: la stagione di Furlan

vedi letture

Non un minutaggio eccessivo, quattro presenze in campionato e due in Coppa Italia, ma Jacopo Furlan ha dato il suo contributo all'Empoli, approdato quest'oggi matematicamente in Serie A.

Il tutto in una stagione particolare, non solo per la situazione pandemica legata al Covid-19, ma anche proprio a livello personale per il portiere classe '93. Che in estate, complice anche la voglia di riavvicinarsi nella sua Toscana, aveva accettato la proposta del Livorno, con il compito di riportare i labronici in Serie B. Ma la storia del Livorno è sotto gli occhi di tutti, e già in estate le prime avvisaglie di un crac societario (che deve comunque ancora compiersi in definitivo) si erano avute, e il tesseramento, dopo lunghi giorni di stand-by, non è mai avvenuto: fideiussioni che non arrivano, budget ridotti, cambi di direttori e strategie, un caos che di fatto aveva rispedito il giocatore alla casa madre Catania.

Gli etnei, però, fedeli alla parola data dal Livorno, si erano già tutelati diversamente, e per Furlan si prospettava una stagione da fuori rosa; o almeno, una prima parte di questa, ci sarebbe stato il mercato di gennaio. Con tutte le incognite del caso.

Poi la chiamata dell'Empoli, e il ritorno in azzurro, dove aveva svolto la trafila delle giovanili.

Una storia scritta tutta in 48 ore: il Livorno retrocede in Serie D dopo 28 anni di professionismo (e il futuro del club è ancora incerto), l'Empoli approda in Serie A.

Tutto è bene quel che finisce bene; almeno per Furlan.