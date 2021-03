Di Carlo e la Serie A: "Voglio tornarci con il Vicenza. Sarebbe il completamento del mio lavoro"

vedi letture

Ospite della rubrica di TuttoMercatoWeb.com ‘A tu per tu’ Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha raccontato il proprio sogno, la propria ambizione, di tornare a calcare i palcoscenici di Serie A: “Un allenatore deve sempre avere l’ambizione di arrivare... dove sono già stato. Si, voglio tornare in Serie A. Con il Vicenza. Sarebbe il completamento di quando ho scelto di tornare in Serie C l’anno scorso”.