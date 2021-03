DS Venezia: "Contenti per come sta andando la stagione, ma è ancora lunga"

Mattia Collauto, DS del Venezia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo dell'anticipo con la Reggiana: "E' una partita ruvida, fino ad adesso non è stata sicuramente bella. La Reggiana è una squadra in salute, noi non stiamo facendo una grande gara ma siamo ancora in corsa per portarla a casa. Siamo contenti per come sta andando la stagione, stiamo crescendo tanto: la posizione in classifica è meritata, ma mancano ancora tante partite e dunque non abbiamo fatto nulla. Rigore? Non so se il contatto era così netto, ma probabilmente c'era un penalty poco prima su Forte: non è stato un rigore clamoroso".