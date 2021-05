Due cambi d'allenatore, il peggior attacco e la peggior difesa: così l'Entella scende in C

Termina l'avventura in Serie B dell'Entella: la formazione di Chiavari è la prima matematicamente retrocessa della serie cadetta. Una stagione passata attraverso due esoneri, quelli di Bruno Tedino e di Vincenzo Vivarini, ma anche in queste poche giornate con Gennaro Volpe non è arrivata la svolta. Solo 4 le vittorie stagionali per i liguri che al momento hanno sempre il peggior attacco e la peggior difesa. Solo 23 punti, zero conquistati anche oggi nel ko contro il Vicenza, i dati sui singoli non mentono: il miglior marcatore è Matteo Mancosu con sole 5 reti e dietro c'è Andrea Schenetti a 4. Poco, pochissimo, per puntare una salvezza che da troppo tempo è stata prima in bilico e poi a rischio. Oggi la matematica. L'Entella scende in C.