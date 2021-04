È nata la Superlega! Ascoli, Neri: "Così si lede la magia del calcio. Non si può comprare tutto"

Il presidente dell’Ascoli Carlo Neri ai microfoni di Tuttob.com ha parlato della Superlega annunciata da 12 top club europei dicendosi contrario a una formula chiusa o a inviti: “Le do una notizia, non ci hanno invitato. Non è all'ordine del giorno del nostro CdA. - continua Neri - Scherzi a parte, così si va a ledere la magia del pallone. È inaccettabile che chi ha i soldi decida e tutti gli altri restino a guardare. Il calcio è dei tifosi e non si può comprare tutto. La Champions va conquistata sul campo. Senza passione, svaniscono i valori romantici". .