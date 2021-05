Empoli, Accardi: "La scorsa stagione abbiamo messo le basi per questo successo"

Pietro Accardi, ds dell'Empoli, ha commentato ai microfoni di DAZN la promozione in Serie A: "Devo ancora realizzare quanto è successo. Sono stati due anni impegnativi. I ragazzi si meritano questo successo. Siamo stati una grande famiglia e questo è il giusto riconoscimento per ciò che abbiamo fatto. Quando si retrocede non è mai facile rivincere il campionato. L’anno scorso, pur fallendo la promozione, abbiamo messo le basi per questo risultato. I ragazzi hanno dimostrato di essere dei piccoli grandi uomini, non si sono mai fatti condizionare, neanche quando è arrivato il problema dei positivi al Covid. Siamo davvero felici”