Empoli, Caserta: "Venezia squadra migliore del campionato, servirà una gara perfetta"

Fabio Caserta, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia capolista di Serie B. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Empolichannel.it:

“Non partiamo svantaggiati, ce la giochiamo. Anche noi abbiamo una posta in palio altissima. Loro al minimo errore fanno benissimo e puntano sempre a fare gol”.

L’allenatore azzurro si è soffermato anche sull’assenza in panchina, sottolineandone il peso: “Non essere in panchina mi pesa tantissimo. Ma confido nel mio staff e nei ragazzi, sarò in tribuna”.

Una settimana intensa per l’Empoli, ancora segnata dal rammarico per il pareggio contro l’Entella: “Siamo consapevoli della mancata vittoria che poteva cambiare la situazione. Ma sappiamo anche la storia dell’Empoli e la responsabilità enorme che abbiamo. La società ci è vicina, i ragazzi conoscono bene cosa rappresenta questa maglia. Negli ultimi trent’anni è stata una realtà di grande livello”.

Caserta invita poi a voltare pagina e a concentrarsi esclusivamente sulla prossima sfida: “Con l’Entella un episodio ha condizionato la partita. Ora dobbiamo pensare solo a questa gara, affrontando una squadra forte ma con la consapevolezza della nostra forza”.

Dal punto di vista tattico, il tecnico si aspetta un avvio aggressivo: “Cercheremo di prepararla bene, limitando le loro qualità ed esaltando le nostre. Il Venezia ti viene a prendere alto, non aspetta, prova subito a fare la partita. Dovremo essere bravi a gestire una partenza intelligente”.

Non mancheranno le emozioni, come sottolineato dallo stesso allenatore: “Sarà una gara dalle grandi emozioni. Dobbiamo essere cattivi e non fallire”.

Infine, qualche indicazione sulla formazione: “Saporiti è a disposizione. Popov non è stato bene, sarà disponibile ma non partirà dall’inizio”. Non saranno invece della partita Fila, fermato dalla febbre, mentre Ghion resta in dubbio. Chiusura dedicata ai tifosi, che non potranno essere presenti: “Dispiace molto. Speriamo di regalare loro un risultato positivo”.