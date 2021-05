Empoli, Corsi cita Spalletti: "Voi non siete dei geni, ma con gli scemi che ci sono avete futuro"

"Mi viene una battuta che Spalletti fece a Marcello Carli, uno dei protagonisti di altre cavalcate. Gli disse voi non siete dei geni, siete delle persone oculate che sapete fare benino il vostro lavoro, ma con gli scemi che ci sono in giro avete un futuro". Così il numero uno dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del lavoro svolto assieme dal direttore sportivo Pietro Accardi in questa stagione dopo la conquista della promozione in Serie A.