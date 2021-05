Empoli, Corsi: "Vogliamo proseguire con Accardi come ds. Ci vedremo entro un paio di giorni"

vedi letture

Mentre ad Empoli la festa per il ritorno in Serie A continua, Fabrizio Corsi, presidente del club azzurro, ha già iniziato a pensare al futuro. Dalle colonne di Tuttosport ad esempio affronta il tema legato al futuro del ds Pietro Accardi attualmente in scadenza di contratto: "Sicuramente è una figura fondamentale - spoega, che si è formato qui. Noi vogliamo proseguire con lui anche in futuro, il fatto che non abbia ora il contratto non mi sembra così importante, se ce l'avesse e arrivasse un club di livello credo che non sarebbe una garanzia assoluta. Spero di non avere questo problema da affrontare, comunque nel giro di un paio di giorni ci vedremo e approfondirò l'argomento per poter 'togliere la prognosi'".

Il nome di Accardi nei giorni scorsi era emerso come una possibilità per i vicini e rivali della Fiorentina.