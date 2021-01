Empoli, Dionisi: "Abbiamo sofferto tanto, Frosinone grande squadra"

In conferenza stampa, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha parlato così della vittoria conquistata col Frosinone: "Non vorrei dimenticare che, a inizio stagione, loro erano molto più accreditati di noi per il salto di categoria. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perchè il girone di ritorno è tutto un altro campionato e ci sono avversarie molto attrezzare per compere fino alla fine. Basti pensare che la prossima settimana saremo in trasferta a Monza, non c'è da aggiungere altro. Quanto alla gara, nei primi 20 minuti non riuscivamo ad uscire dalla pressione con il nostro palleggio e ci hanno chiuso ogni varco con bravura e fisicità. Numericamente hanno costruito più occasioni di noi, ma credo che siamo stati altamente performanti sulle tre reti della vittoria. La gestione dopo lo svantaggio dimostra maturità, forse l'errore è stato difendersi troppo nella nostra area di rigore concedendo troppi cross dal fondo. Il Frosinone ha centravanti molto alti, questa cosa andava evitata. Ad ogni modo siamo cresciuti molto nella ripresa, dopo il 3-1 c'è stata anche qualche chance per il poker. Abbiamo affrontato una squadra di livello, sono tre punti che pesano molto".