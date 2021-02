Empoli, Dionisi: "C'è rammarico per il rigore, ma anche per non aver chiuso il match"

Le dichiarazioni di Dionisi dopo SPAL-Empoli 1-1.

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha commentato la sfida contro la SPAL ai canali ufficiali del club.

Mister, in una settimana sono capitati tre episodi contrari: dispiace sempre di più.

“Dispiace, perché oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Era la terza gara in una settimana e giocavamo contro la SPAL, che voleva vincere. Il rammarico è di non aver segnato il secondo gol, perché abbiamo avuto le possibilità per farlo. Nel secondo tempo abbiamo preso gol senza meritarlo, perché l’episodio è stato sfortunato e il rigore non c’era. E’ il terzo in una settimana e mi viene da dire: o gli arbitri di B hanno il Var come in A, oppure bisogna distinguere gli arbitri di B da quelli di A. Noi col Var avremmo tre rigori in meno, poi comunque con la SPAL dovevamo giocare fino alla fine e magari sarebbe finita così lo stesso. Non creiamoci alibi: è andata così, dobbiamo prenderne atto e dispiace di aver preso tre gol in una settimana per decisioni arbitrali errate. Anche loro sbagliano: peccato che l’episodio di oggi abbia determinato il risultato, immeritato per quello che abbiamo creato”.

Avere il rammarico di non averla chiusa dà la dimensione della prova dell’Empoli, che ha giocato da grande contro una delle squadre più forti del campionato.

“Dopo i primi dieci minuti equilibrati siamo venuti fuori, arrivando in avanti tante volte e non risultando determinanti negli ultimi sedici metri. Questo è il rammarico più grande, insieme all’episodio che ci ha visti sfavoriti”.

Rabbia e consapevolezza vanno mixate per preparare il derby con il Pisa e andare a giocare un’altra grande gara.

“Quella che conta di più è sempre la prossima partita, al di là che sia un derby. C’è rammarico più che rabbia. Non tutto quello che ci è successo in questa settimana è determinato dagli altri: qualche errore in meno potevamo farlo. Dobbiamo trasferire ciò che ci è successo in questa settimana in consapevolezza ulteriore e voglia di dimostrare, perché tutte le squadre vogliono fare punti e batterci come è giusto che sia. Andiamo avanti, senza guardarci alle spalle”.