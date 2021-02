Empoli, Dionisi: "Domani prova di maturità. Il Pescara ha valori superiori alla sua classifica"

In vista della sfida contro il Pescara di domani il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato del turno infrasettimanale spiegando di essere contento che arrivi in questo periodo della stagione: “Per me è un bene tornare subito in campo, ci attende una gara insidiosa sotto tanti aspetti e dobbiamo esser consapevoli delle difficoltà che possono presentare partite come questa in un campionato così equilibrato e con un calendario compresso. Saremo chiamati a metterci alla prova contro una squadra che farà di tutto per far punti e dobbiamo andare in campo senza sederci ma con la voglia di dimostrare e dar continuità. Domani dovremmo andare oltre gli episodi sfavorevoli, come contro il Monza, dovremo andare in campo convinti di ciò che vogliamo, come sempre successo e affrontare al meglio una squadra che ci darà sicuramente filo da torcere. Pescara? È una squadra che ha valori diversi da quelli della classifica attuale, poi ci sono momenti in una stagione dove i punti non rispecchiano quanto davvero vale una squadra. ci attende una gara difficile, molto dipenderà da come la interpreteremo noi e da come risponderemo ad un avversario che farà di tutto per ottenere un risultato positivi. - continua Dionisi al sito azzurro - Domani sarà una bella prova di maturità da dare a noi stessi. Credo che solo giocando possiamo dimostrare di esserci sotto tutti i punti di vista. Oggi abbiamo raggiunto certi risultati grazie al gruppo e alla squadra. La società e il mister e lo staff può solo aiutarli e stimolarli ma sono loro che si alimentano e fanno gruppo. Fino ad oggi tutti quando chiamati in causa hanno dato grandi risposte, così è stato fin dal primo giorno e mi auguro che lo sarà ancora”.