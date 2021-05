Empoli, Dionisi vede la A: "Domani la prima finale. Prendiamoci quel che meritiamo"

Alla vigilia della sfida che potrebbe sancire la promozione dell'Empoli in Serie A il tecnico Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa della gara contro il Cosenza: “Spero sempre che sia la giornata giusta, abbiamo la possibilità di giocarci la prima finale che non sarà una bella partita, ma che dovremmo essere pronti a giocare sugli episodi e la prestazione. Il Cosenza viene da tre vittorie e ha un obiettivo importante da conquistare, ma ce la metteremo tutta per conquistare ciò a cui nessuno pensava. Dovremmo difenderci e aggredire il Cosenza, una squadra che gioca e ha una identità ben precisa, vogliamo limitare la loro qualità perché con quella possono metterci in difficoltà. Sarà una partita difficile e dobbiamo restare concentrati su noi stessi e sull'obiettivo, ma sono fiducioso perché i ragazzi sanno quello che vogliono. - continua Dionisi – Dobbiamo scendere in campo per prenderci quello che ci spetta, fare l'ultimo gradino in quella che è la gara più importante del campionato. Dopo l'Ascoli ho incoraggiato i ragazzi che non erano abituati alla sconfitta, ma se poi si andrà in A godremo ancora di più”.