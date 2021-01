Empoli-Salernitana, i convocati di Castori: out Lombardi, c'è Coulibaly

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Empoli e Salernitana. Il tecnico lascia a casa il difensore Karo che, a questo punto, è sempre più vicino all'addio e potrebbe trasferirsi al Pescara anche per liberare un posto nella casella over. Out anche Cristiano Lombardi: dopo la quarta lesione muscolare in un anno si può parlare di stagione finita. Non saranno a disposizione nemmeno gli squalificati Di Tacchio e Capezzi, prima chiamata per Mamadou Coulibaly. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Adamonis, Belec, Micai

Difensori: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Veseli

Centrocampisti: Coulibaly, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone

Attaccanti: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino