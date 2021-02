Empoli-Venezia 1-1, le pagelle: Haas provvidenziale. Ceccaroni sentinella

Empoli-Venezia 1-1

Marcatori: 26' Mazzocchi (Venezia), 71' Haas (Empoli)

EMPOLI

Brignoli 6 - Non viene particolarmente chiamato in causa risultando incolpevole in occasione della rete avversaria.

Fiamozzi 6 - Corre lungo la fascia destra supportando positivamente la manovra offensiva azzurra.

Romagnoli 6,5 - Comanda la difesa di Dionisi ridimensionando, e non poco, le ambizioni offensive arancioneroverdi.

Nikolaou 6 - Gioca diligentemente al fianco di Romagnoli uscendo all'intervallo per problemi fisici (dal 46' Casale 6 - Subentra a Nikolaou giocando disciplinatamente al centro della difesa).

Parisi 6 - Rimedia all'errore in occasione dell'1-0 avversario propiziando, con una discesa delle sue, la rete del definitivo 1-1 (dal 90'+1 Terzić sv- Subentra a Parisi donando nuova linfa lungo l'out di sinistra).

Haas 7 - Lavora generosamente in mezzo al campo firmando rapacemente la rete dell'1-1.

Damiani 5,5 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo difettando, ahilui, in qualche passaggio di troppo.

Ricci 6,5 - Regala un paio di palloni dei suoi prima di uscire anzitempo per un piccolo infortunio (dal 54' Crociata 6 - Prende il posto di Ricci impensierendo Pomini con un involontario tiro-cross).

Bajrami 6,5 - Veste i panni del trequartista andando vicino, più e più volte, alla giocata decisiva (dall'84' Moreo sv - Subentra a Bajrami non riuscendo, per questioni di tempo, a mettersi in evidenza).

Mancuso 6,5 - Lotta contro la retroguardia arancioneroverde mettendo i brividi all'estremo difensore avversario con un mancino velenoso (dall'84' Olivieri sv - Sostituisce Mancuso donando nuova linfa all'attacco di Dionisi).

La Mantia 6,5 - Spalleggia Mancuso in attacco vedendosi negare da un reattivissimo Pomini la gioia del gol.

VENEZIA

Pomini 6 - Macchia la sua prestazione, altrimenti ampiamente sufficiente, commettendo un grave errore in occasione del definitivo 1-1 avversario.

Mazzocchi 7 - Corre lungo la fascia destra realizzando, con un tiro-cross a pallonetto, la rete del momentaneo 1-0 ospite (dal 70' Ferrarini sv - Subentra a Mazzocchi subendo, il più delle volte, le sortite offensive di Parisi).

Modolo 6,5 - Guida la difesa di Zanetti non badando a fronzoli in fase difensiva.

Ceccaroni 7 - Affianca sapientemente Modolo rendendosi protagonista di diverse chiusure difensive decisive.

Felicioli 6 - Controlla la fascia sinistra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione (dall'86' Molinaro sv - Sostituisce Felicioli apportando esperienze nei minuti finali della gara).

Fiordilino 6 - Interpreta generosamente il ruolo di mezzala facendosi particolarmente apprezzare in fase di non possesso.

Taugourdeau 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni badando più a difendere che ad attaccare.

Dezi 5,5 - Fatica ad entrare correttamente in partita trovandosi costretto al campo per guai fisici (dal 70' Esposito sv - Prende il posto di Dezi aumentando il potenziale offensivo degli uomini di Zanetti).

Aramu 5,5 - Svaria lungo la trequarti non riuscendo, nonostante l'impegno profuso, a rendersi concretamente pericoloso (dall'86' Svoboda sv - Subentra ad Aramu posizionandosi nella medesima posizione di campo).

Forte 6 - Riceve pochissimi palloni giocabili riuscendo, nonostante ciò, a concludere due volte in porta.

Johnsen 5,5 - Inizia con il giusto piglio, cercando anche la conclusione da fuori, prima di calare progressivamente con il trascorre dei minuti (dal 53' Di Mariano 6 - Sostituisce Johnsen vivacizzando la manovra offensiva del Venezia).