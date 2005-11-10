Da Empoli-Vicenza a Hellas Verona-Pisa, i convocati per l'8ª giornata di Serie B

Da Empoli-Vicenza a Hellas Verona-Pisa, i convocati per l'8ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
Per l'8ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 8ª GIORNATA
Venerdì 23 ottobre
Ore 20:30 - Empoli-Vicenza
I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Gallo - Torna Rada a centrocampo
Portieri: Bagheria, Gagno, Tantalocchi
Difensori: Brighenti, Costa, Leverbe, Marchizza, Papetti, Sandon. Vescovi
Centrocampisti: Bellemo, Caferri, Carraro, Corazza, Pellizzari, Pietrelli, Rada, Talarico, Valoti, Zonta
Attaccanti: Alessio, Merkaj, Moncini, Morra, Rauti
Sabato 24 ottobre
Ore 15:00 - Avellino-Padova
I convocati di Alessandro Nesta- In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Cremonese-Juve Stabia
I convocati di Fabio Pecchia - In attesa di comunicazione
I convocati di Pietro De Giorgio - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Virtus Entella-Mantova
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Modena-Cesena
I convocati di Daniele Galloppa - In attesa di comunicazione
I convocati di Alessandro Diamanti - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Sudtirol-Sampdoria
I convocati di Davide Possanzini - In attesa di comunicazione
I convocati - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Catanzaro-Ascoli
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Tomei - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Arezzo-Benevento
I convocati di Cristian Bucchi- In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Floro Flores - In attesa di comunicazione
Domenica 25 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Carrarese
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
I convocati di Guido Pagliuca - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Hellas Verona-Pisa
I convocati di Marco Baroni - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione