Entella, Gozzi prima del Brescia: "Non credevo che ci saremmo trovati in questa situazione"

In vista della gara della sua Virtus Entella contro il Brescia Antonio Gozzi, presidente dei Diavoli Neri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleTutto: "Non mi aspettavo che questa partita l’avrebbero giocata due squadre in un momento tanto delicato - riporta il Giornale di Brescia -. Soprattutto credevo che noi non ci saremmo trovati in questa situazione. Sapete tutti come sono legato all'ambiente bresciano, ma venderemo cara la pelle".