Entella, salvezza sempre più complicata. Il weekend del 17 già cerchiato in rosso

La promozione della Ternana in Serie B tre anni dopo l'ultima avventura è stato il primo verdetto della stagione sportiva 2020/2021. A breve, però, potrebbe arrivarne anche uno in cadetteria, legato alle retrocessioni. A seguito del 3-0 subito ieri contro il Pordenone la strada della Virtus Entella appare, infatti, oramai segnata. I punti che separano i Diavoli Neri dalla zona salvezza sono ben 15 e con sei giornate a disposizione di punti a disposizione ne sono rimasti appena 18.

Evidente come il countdown sia prossimo allo zero, con la matematica della retrocessione che dovrebbe però arrivare nel weekend del 17 aprile e non nel prossimo. Calendario alla mano, infatti, anche in caso di sconfitta degli uomini di Vincenzo Vivarini al 'Comunale' di Chiavari contro la Salernitana, lo scontro diretto fra Cremonese e Pordenone, ovvero le due squadre ancora matematicamente raggiungibili dai liguri, toglierebbe punti ad una o ad entrambe le squadre concedendo ancora qualche giorno di speranza alla società del presidente Gozzi.