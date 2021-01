Entella, Settembrini: "Abbiamo le ce carte in regola per continuare a vincere"

vedi letture

Sei punti in due partite, esattamente uno in più di quelli fatti nelle precedenti 14: se l'avvio di stagione dell'Entella è stato pessimo, la svolta sembra cmq arrivata. E di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato Andrea Settembrini: "Non abbiamo mai staccato, dobbiamo continuare questo trend per non fermarci più, le carte in regola per continuare a vincere le abbiamo: ci siamo tolti di dosso il peso della prima vittoria, ora dobbiamo continuare il nostro ruolino di marcia. A livello fisico siamo sempre stati bene, anche nelle gare perese, ma chiaramente vincendo anche la testa fa il suo corso, e la parte fisica migliora ulteriormente, si arriva con uno scatto di verso al 90' ed è più facile raggiungere la vittoria".

Lunedì, per il centrocampista, gara da ex contro il Cittadella: "Non sarà una gara normale, per me sono stati due anni importanti, è la società che mi ha dato l'opportunità di giocare la B, ho amici là, ma chiaramente penso all'Entella, qua dobbiamo raggiungere quanto prima la salvezza".