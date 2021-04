esclusiva Avv.Chievo: “Partita il 27? Sorpresi dalla decisione della Lega B”

“Prendo atto che il presidente della Lega B ha fissato la partita contro l’Empoli per giorno 27 aprile alle ore 16 nonostante rispetto a questa fattispecie penda ancora il ricorso proposto dal Chievo davanti alla Corte Sportiva di Appello”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, legale del Chievo Verona. “Trattasi - sottolinea Malagnini - di un’iniziativa senza precedenti se non per qualche partita di categoria inferiore dove non si sia atteso il Collegio di Garanzia. Lo leggo come un atto di poco rispetto nei confronti della Corte. Sono altresì sorpreso dal fatto che l’amministratore delegato dell’Empoli ritenga il nostro appello ‘inutile’”.