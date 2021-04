esclusiva Lecce, ag. Gallo: “Il percorso dà un senso al lavoro fatto”

Tra i protagonisti del Lecce di Corini, secondo in classifica in Serie B, c’è il giovane Antonino Gallo. Classe 2000, prodotto del settore giovanile del Palermo, il terzino sinistro ha trovato spazio nella seconda parte di stagione e nelle ultime dieci giornate è diventato titolare nelle scelte del tecnico giallorosso. Ne abbiamo parlato con Francesco Caliandro, che con Diego Nappi ne cura gli interessi: “Abbiamo scelto Lecce in tempi non sospetti perché c’era da fare un percorso. Il ragazzo sta lavorando con un gruppo importante. Si è sempre prodigato per la squadra e sta consolidando il lavoro del mister e dei compagni: da gennaio ha saputo trovare spazio, prima da subentrante e poi iniziando a giocare da titolare”.

Quanto è stato importante rimanere a Lecce?

“Gli ha consentito di farsi trovare immediatamente pronto, del resto la società ha sempre rifiutato quelle che possono essere state le richieste di mercato per lui. È un percorso di crescita e di sacrificio. Non è sempre così scontato, se non si fa attenzione il passo per commettere errori è bravo”.

Ha dichiarato di recente che Corini è stato determinante.

“Sì, vero. Ma lo sono stati tutti. Non era facile riprendere dopo la sosta imposta dal Covid. Quella di ripartire dal Lecce, dopo la retrocessione dei salentini, è stata una scelta importante. E sono stati determinanti sia Corini che Corvino, che conoscono il calciatore: in entrambe le sessioni di mercato, sia quella autunnale che quella invernale, non hanno voluto sentire ragioni. Questo perché si credeva nel percorso che stava facendo Tony: del resto anche prima di Corini, sia con Tedino che con Liverani, è sempre stato nell’orbita della prima squadra”.

Quali sono gli obiettivi ora?

“Ora è solo concentrato con tutti i suoi compagni nella fase finale della stagione con il Lecce”.

A Lecce c’è un altro ragazzo come Maselli che sta trovando spazio.

“Fa parte di un programma che guarda molto ai giovani, in questa stagione anche lui si è fatto trovare pronto. Credo dimostri la bontà delle scelte fatte, anche per indirizzare dei giovani talenti: non è un caso”.