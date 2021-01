Floccari al Corriere dello Sport: "Marino come Semplici. La SPAL è ancora da Serie A"

In un'intervista al Corriere dello Sport Sergio Floccari ha parlato così della sua Spal e del suo allenatore: "Noi sappiamo di avere un organico importante e possiamo ancora crescere. Le antagoniste non mancheranno. Fondamentale la continuità e capire in cosa migliorare. I nomi non bastano a vincere. Il fatto che non siano risultati scontati in B spiega lo scenario. La Spal di Semplici ha fatto un percorso incredibile dalla C alla A. La Spal di oggi non è più una sorpresa ed è percepita da tutti come una favorita. Il che complica le cose. Ma penso che con Marino si possa aprire un nuovo ciclo spallino".