FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Coda ancora da 8. Star anche Mazzitelli e Marsura

La Top 11 di Serie B: Coda ancora da 8. Star anche Mazzitelli e Marsura

Dopo la 29^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Fra i pali c'è Falcone del Cosenza, che ipnotizza Giacomelli dagli undici metri, ma del Vicenza è promossa la coppia di centrali difensivi Padella-Valentini, che con Carlos Augusto del Monza e Parisi dell'Empoli completano il pacchetto difensivo; a centrocampo spazio a Van de Looi del Brescia, Castagnetti della Cremonese - che ruba la scena per il gol dai 70 metri con cui archivia la pratica Entella - e Mazzitelli del Pisa. Un altro pisano è in attacco, Marsura, che con Coda del Lecce e Dionisi dell'Ascoli completa il tridente.

Questa la formazione top dell'ultima giornata di Serie B schierata con il 4-3-3:

Falcone (Cosenza) 7 – Sempre reattivo e sicuro nelle uscite. Para un rigore a Giacomelli e conferma uno dei suoi più grandi punti di forza. Incolpevole sulla rete di Valentini.

Carlos Augusto (Monza) 7 - Dinamico e sempre nel vivo del gioco, si avventa come un rapace sul pallone vagante e sblocca la partita.

Padella 7 (Vicenza) – Il Vicenza, causa inferiorità numerica, per buona parte del secondo tempo non supera la metà campo e tocca a lui prendere per mano la squadra. Non si scompone mai e vince quasi tutti i duelli aerei.

Valentini (Vicenza) 7 – Lui e Padella oggi formavano la coppia perfetta. Non era facile gestire l’inferiorità per così tanto tempo. Firma il pareggio biancorosso e regala un punto alla sua squadra.

Parisi (Empoli) 7 - La solita spina nel fianco sulla fascia sinistra. Molto attivo in particolare nel secondo tempo, quando parte in velocità non viene quasi mai contenuto dai neroverdi: da segnalare la traversa colpita al 58' con un pallonetto tentato dalla distanza.

Van de Looi (Brescia) 7 - All'inizio è leggermente limitato dalla marcatura stretta di Kingsley, con il tempo trova il modo per districarsi dell'avversario e proprio in avvio di secondo tempo pesca il jolly di serata che sblocca il punteggio.

Castagnetti (Cremonese) 7 - Buone le due fasi. Segna un gol clamoroso e stupendo con un tiro al volo dalla propria metà campo. Le immagini scorreranno su tutte le tv del mondo.

Mazzitelli (Pisa) 7,5 - Dominante, arriva sempre per primo sulle seconde palle facendo valere il fisico. Raddoppia con uno stacco imperioso.

Marsura (Pisa) 7,5 - Sblocca il risultato con un inserimento perfetto. La prima rete in maglia nerazzurra e poi un cross al bacio per il 2-0 dopo un bello spunto in velocità.

Coda (Lecce) 8 - Non doveva giocare, ma alla fine è l'uomo del match con una doppietta.

Dionisi (Ascoli) 7,5 - Partenza di personalità. È suo il primo tiro della gara. Nella ripresa prende in mano i suoi e, da leader, riporta il risultato in parità con un gran colpo di testa su cross di Saric. Un trascinatore. Il migliore, nel complesso.